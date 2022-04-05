Маск впервые возглавил ежегодный список миллиардеров Forbes

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Известный бизнесмен Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, который американское издание публикует ежегодно.

Состояние Маска, по оценкам экспертов составляет 219 млрд долларов - за год основатель SpaceX стал богаче на 68 млрд долларов.

Таким образом Илон Маск сместил с первого места в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в 171 млрд долларов. Безос оказался на второй строчке.

Рост состояния Маска связан с ростом акций компании по производству электромобилей Tesla. Ценные бумаги за отчетный год подорожали на 33 процента.

Стоит также отметить, что экс-лидер рейтинга Безос потерял 6 млрд долларов из-за того, что акции Amazon упали в цене.

Также в тройке лидеров находится французский бизнесмен Бернар Арно. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) владеет состоянием в 158 миллиардов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963636-mask-vpervye-vozglavil-ezhegodnyy-spisok-milliarderov-forbes/