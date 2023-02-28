Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети Twitter Илон Маск вернул себе звание богатейшего человека мира, передает Bloomberg.

Илон Маск сместил с первой строчки рейтинга самых богатых людей мира французского предпринимателя Бернару Арно.

Как сообщает издание, состояние Маска выросло из-за почти 70% роста курса акций Tesla в этом году. Инвесторы возвращаются к ставкам на более рискованные акции на фоне признаков экономического роста и медленных темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Кроме того, как отмечает агентство, компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, капитал Маска увеличился до 187,1 млрд долларов. Это превышает личное состояние Арно в размере 185,3 млрд долларов.

Илон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер. Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, он является основателем и генеральным директором компании SpaceX; инвестором и генеральным директором Tesla; основателем The Boring Company; соучредителем Neuralink и OpenAI; а с прошлого года еще и владельцем Twitter.

Напомним, что Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes в апреле прошлого года. Тогда его состояние составляло 219 млрд долларов. Он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса (171 млрд долларов). Арно на тот момент был на третьем месте со 158 млрд долларов.

В конце мая состояние трех богатейших людей мира за почти полгода уменьшилось примерно на 115 млрд долларов. На тот момент состояние основателя Tesla и SpaceX сократилось на 46,4 млрд долларов, Безос потерял 53,2 млрд долларов, а Бернар Арно – 44,7 млрд долларов. Однако несмотря на это Маск по-прежнему оставался богатейшим человеком на планете с 224 млрд долларов.

В декабре американский предприниматель все же уступил звание самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно, председателю правления группы LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton.

В январе этого года стало известно, что Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, которому удалось потерять огромную часть своего состояния в 2022 году. По оценкам аналитиков, состояние Маска в прошлом году сократилось на 182 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011079-ilon-mask-snova-stal-samym-bogatym-chelovekom-v-mire/