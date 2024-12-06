"Криптоцарь": Трамп анонсировал новое назначение

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал новую должность - "царь искусственного интеллекта и криптовалют" в Белом доме (AI and Сrypto Czar).

Об этом Трамп написал в своем блоге в соцсети Truth Social.

"Я рад объявить, что Дэвид О. Сакс станет "Царем Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам"( "White House A.I. & Crypto Czar"). В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют - двух областях, критически важных для будущего американской конкурентоспособности", - заявил избранный президент.

По его словам, Дэвид Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безусловным мировым лидером в обеих областях.

"Он будет защищать свободу слова в Интернете и убережет нас от предвзятости и цензуры со стороны Больших Технологий. Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила ясность, о которой она так просила, и могла процветать в США. Дэвид также возглавит Совет советников президента по науке и технологиям", - добавил Трамп.

Также отметим, что в ноябре Трамп заявлял о назначении "царя границ" или "пограничного царя" - уполномоченного по вопросам охраны границ и депортации.

На эру роль Трамп выбрал 62-летнего Тома Хомана. "Царь границ" - бывший офицер полиции, играл важную роль в первой администрации Трампа как исполняющий обязанности директора Миграционной и таможенной полиции.