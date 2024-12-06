Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Криптоцарь": Трамп анонсировал новое назначение

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал новую должность - "царь искусственного интеллекта и криптовалют" в Белом доме (AI and Сrypto Czar).

Об этом Трамп написал в своем блоге в соцсети Truth Social.

"Я рад объявить, что Дэвид О. Сакс станет "Царем Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам"( "White House A.I. & Crypto Czar"). В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют - двух областях, критически важных для будущего американской конкурентоспособности", - заявил избранный президент.

По его словам, Дэвид Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безусловным мировым лидером в обеих областях.

"Он будет защищать свободу слова в Интернете и убережет нас от предвзятости и цензуры со стороны Больших Технологий. Он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила ясность, о которой она так просила, и могла процветать в США. Дэвид также возглавит Совет советников президента по науке и технологиям", - добавил Трамп.

Также отметим, что в ноябре Трамп заявлял о назначении "царя границ" или "пограничного царя" - уполномоченного по вопросам охраны границ и депортации.

На эру роль Трамп выбрал 62-летнего Тома Хомана. "Царь границ" - бывший офицер полиции, играл важную роль в первой администрации Трампа как исполняющий обязанности директора Миграционной и таможенной полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197031-kriptocar-tramp-anonsiroval-novoe-naznachenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie