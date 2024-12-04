"Шутка просто": Рамзан Кадыров признался, что Илон Маск не дарил ему Cybertruck

Сегодня, 4 декабря, во время прямой линии Рамзан Кадыров сообщил, что информация о том, что Маск подарил ему Tesla Cybertruck, была шуткой, передает NUR.KZ.

Видео этого фрагмента речи Кадырова опубликовали в Telegram-канале РИА Новости. Рамзан Кадыров говорит о своей симпатии к Илону Маску и признается, что шутку про подарок придумал и запустил он сам.

"Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция в жизни, и я люблю с ним подшучивать через соцсети.

И машину он мне не подарил, на самом деле, машина не моя была, я эту шутку придумал просто, и запустил.

Следующие две машины еще на подходе есть, но на войне они непригодны. Отправили на войну, поставили пулемет туда, но нет, на войне непригодны, наш "Патриот" лучше, чем эта тачка.

Поэтому, если Илона Маска мы этим обидели, то мы просим извинения. Так держать, Илон, у тебя характер, своя точка зрения, свои взгляды – нам нравятся такие люди. Была шутка просто", - рассказал Кадыров.

Напомним, первые кадры с Tesla Cybertruck появились в Telegram-канале Рамзана Кадырова в августе. Глава Чечни написал, что получил авто в подарок от Илона Маска. При этом сам Маск вскоре заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck.

В сентябре Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск "некрасиво поступил" - удаленно отключил ранее подаренный ему Tesla Cybertruck, и авто пришлось отбуксировать.

Однако вскоре Рамзан Кадыров заявил в соцсети, что отправил на СВО еще два электромобиля Tesla Cybertruck. Глава Чечни написал, что качества электромобилей там очень востребованы.

Отметим, что Cybertruck, электромобиль от Tesla, был представлен на рынке в ноябре 2023 года. Tesla собиралась использовать Cybertruck, чтобы восстановить интерес покупателей к электромобилям, который в последние годы значительно снизился.

Тем не менее не обошлось без скандалов. Весной 2024 года покупатели, ожидающие поставки электровнедорожника, рассказали, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин.