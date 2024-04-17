Tesla задерживает поставки внедорожника Cybertruck в США

Tesla задерживает поставки электровнедорожника Cybertruck на фоне объявления о сокращениях в компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Покупатели, ожидающие поставки электровнедорожника, рассказали журналистам WSJ, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин. Невозможно определить, как много потребителей столкнулось с этой проблемой, поскольку компания пока никак официально не прокомментировала данный факт.

Cybertruck, новейший электромобиль Tesla, был представлен на рынке в ноябре 2023 года. Тогда Илон Маск предупредил, что эта модель вряд ли принесет значительный денежный поток до конца года.

Пикап необычной формы призван не просто дать своему обладателю возможность ездить по бездорожью, он также является демонстрацией необычного вкуса владельца. Он не так распространен, как другие модели электрокаров Tesla, но им управляют такие знаменитости, как Ким Кардашьян.

Tesla собиралась использовать Cybertruck, чтобы восстановить интерес покупателей к электромобилям, который в последние годы значительно снизился. При этом 16 апреля акции Tesla упали до самого низкого уровня за год после того, как компания заявила, что планирует уволить более 10% сотрудников по всему миру.