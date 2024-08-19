Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck. Ранее глава Чечни хвастался автомобилем, который ему якобы подарил Маск.

На днях в Telegram канале kadyrov_95 были опубликованы кадры с электромобилем Tesla Cybertruck. В публикации Кадырова говорилось, что электрокар может быть использован для военных целей и будет направлен российским военным.

По словам чеченского лидера, такой подарок ему преподнес Илон Маск.

"Выражаю искреннюю благодарность Илону Маску! Это, конечно, сильнейший гений современности и специалист. Великий человек! Ну а "Кибертрак" получился мощным проектом. Несомненно один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился. Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя!" - говорилось в публикации.

Сегодня в соцсети Х под одним из постов журналиста Сета Абрамсона касательно Кадырова и его нового авто Илон Маск опроверг информацию, что подарил Cybertruck чеченскому лидеру.

"Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", - написал Маск.

Отметим, что Cybertruck, электромобиль от Tesla, был представлен на рынке в ноябре 2023 года. Tesla собиралась использовать Cybertruck, чтобы восстановить интерес покупателей к электромобилям, который в последние годы значительно снизился.

Тем не менее не обошлось без скандалов. Весной 2024 года покупатели, ожидающие поставки электровнедорожника, рассказали, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин.