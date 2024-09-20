Кадыров заявил об отправке на фронт еще двух Cybertruck - электрокаров компании Илона Маска

Рамзан Кадыров заявил в соцсети, что отправил на СВО еще два электромобиля Tesla Cybertruck. Глава Чечни написал, что качества электромобилей там очень востребованы, передает NUR.KZ.

Видео с военными на электромобилях появилось в Telegram-канале политика. Кадыров подчеркнул, что западная техника "прекрасно справляется с возложенными задачами".

"Мобильность, удобство, маневренность - такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удаленное отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев.

Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение", — заявил Кадыров.

Напомним, вчера, 19 сентября, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что подаренный ему ранее Tesla Cybertruck удаленно отключили. "Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает", - написал глава Чечни.

Первые кадры с Tesla Cybertruck появились в Telegram-канале Рамзана Кадырова в августе. Глава Чечни написал, что получил авто в подарок от Илона Маска. При этом сам Маск вскоре заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck.

Отметим, что Cybertruck, электромобиль от Tesla, был представлен на рынке в ноябре 2023 года. Tesla собиралась использовать Cybertruck, чтобы восстановить интерес покупателей к электромобилям, который в последние годы значительно снизился.

Тем не менее не обошлось без скандалов. Весной 2024 года покупатели, ожидающие поставки электровнедорожника, рассказали, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин.