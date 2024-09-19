"Некрасиво поступил Илон Маск": Кадыров заявил, что подаренный ему Cybertruck удаленно отключили

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил ранее подаренный ему бизнесменом Tesla Cybertruck и авто пришлось отбуксировать, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает", - пишет Кадыров.

И напоминает о "подарке", который "оснастили пулеметом и отправили на СВО".

"Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил Кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?" - сетует автор поста.

Напомним, первые кадры с Tesla Cybertruck появились в Telegram-канале Рамзана Кадырова в августе. Глава Чечни написал, что получил авто в подарок от Илона Маска. При этом сам Маск вскоре заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck.

Отметим, что Cybertruck, электромобиль от Tesla, был представлен на рынке в ноябре 2023 года. Tesla собиралась использовать Cybertruck, чтобы восстановить интерес покупателей к электромобилям, который в последние годы значительно снизился.

Тем не менее не обошлось без скандалов. Весной 2024 года покупатели, ожидающие поставки электровнедорожника, рассказали, что Tesla перенесла запланированную дату поставки пикапа из нержавеющей стали без объяснения причин.