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Байдену понадобилась помощь, чтобы взойти на ступеньки в ходе визита в Анголу (видео)

Опубликовано:

Джо Байден у фасада Белого дома
Джо Байден у фасада Белого дома. Фото: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

Президенту США Джо Байдену опять потребовалась помощь в преодолении ступенек. На этот раз эту услугу ему оказал президент Анголы Жуан Лоренсу, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Соответствующий фрагмент видеозаписи с приветственной церемонии опубликовали политические телеграм-каналы.

В настоящее время Байден со своим первым официальным визитом находится в Африке, что может стать и последней его поездкой за рубеж в качестве президента.

Напомним, после отказа Байдена баллотироваться на второй срок появилась конспирологическая теория о том, что он лишь имитировал различные старческие проблемы, чтобы иметь повод уступить место Камале Харрис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195819-baydenu-ponadobilas-pomoshch-chtoby-vzoyti-na-stupenki-v-hode-vizita-v-angolu-video/

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