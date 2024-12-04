Байдену понадобилась помощь, чтобы взойти на ступеньки в ходе визита в Анголу (видео)
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Президенту США Джо Байдену опять потребовалась помощь в преодолении ступенек. На этот раз эту услугу ему оказал президент Анголы Жуан Лоренсу, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".
Соответствующий фрагмент видеозаписи с приветственной церемонии опубликовали политические телеграм-каналы.
В настоящее время Байден со своим первым официальным визитом находится в Африке, что может стать и последней его поездкой за рубеж в качестве президента.
Напомним, после отказа Байдена баллотироваться на второй срок появилась конспирологическая теория о том, что он лишь имитировал различные старческие проблемы, чтобы иметь повод уступить место Камале Харрис.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195819-baydenu-ponadobilas-pomoshch-chtoby-vzoyti-na-stupenki-v-hode-vizita-v-angolu-video/