ООН объявила о приостановке поставки помощи жителям сектора Газа
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ООН приостанавливает поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующее заявление опубликовал генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини в соцсети Х, передает NUR.KZ.
По словам Лазарини, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостанавливает поставки помощи сектору Газу через главный пункт пропуска помощи - Керем Шалом.
Они пояснил, что дорога из этого пункта пропуска остается опасной уже несколько месяцев. В середине ноября вооруженные банды угнали большую колонну грузовиков, которые везли гумпомощь.
"Вчера мы попытались провезти несколько грузовиков с едой по тому же маршруту. Все они были украдены. Доставка гуманитарной помощи никогда не должна быть опасной или превращаться в испытание", - заявил Лаззарини.
Он также опубликовал список причин, по которым БАПОР больше не может поставлять помощь сектору Газа:
- продолжающаяся осада,
- препятствия со стороны израильских властей,
- политические решения об ограничении объемов помощи,
- отсутствие безопасности на маршрутах доставки помощи и нападения на местную полицию.
"Ответственность за защиту гуманитарных работников и поставок лежит на Израиле как на оккупирующей державе. Они должны обеспечить безопасную доставку помощи в Газу и воздержаться от нападений на гуманитарных работников.
Я снова призываю к прекращению огня, которое также обеспечит безопасную и бесперебойную доставку помощи нуждающимся", - заключил представитель БАПОР.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194823-oon-obyavila-o-priostanovke-postavki-pomoshchi-zhitelyam-sektora-gaza/