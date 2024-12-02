ООН объявила о приостановке поставки помощи жителям сектора Газа

ООН приостанавливает поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующее заявление опубликовал генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини в соцсети Х, передает NUR.KZ.

По словам Лазарини, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостанавливает поставки помощи сектору Газу через главный пункт пропуска помощи - Керем Шалом.

Они пояснил, что дорога из этого пункта пропуска остается опасной уже несколько месяцев. В середине ноября вооруженные банды угнали большую колонну грузовиков, которые везли гумпомощь.

"Вчера мы попытались провезти несколько грузовиков с едой по тому же маршруту. Все они были украдены. Доставка гуманитарной помощи никогда не должна быть опасной или превращаться в испытание", - заявил Лаззарини.

Он также опубликовал список причин, по которым БАПОР больше не может поставлять помощь сектору Газа:

продолжающаяся осада,

препятствия со стороны израильских властей,

политические решения об ограничении объемов помощи,

отсутствие безопасности на маршрутах доставки помощи и нападения на местную полицию.

"Ответственность за защиту гуманитарных работников и поставок лежит на Израиле как на оккупирующей державе. Они должны обеспечить безопасную доставку помощи в Газу и воздержаться от нападений на гуманитарных работников.

Я снова призываю к прекращению огня, которое также обеспечит безопасную и бесперебойную доставку помощи нуждающимся", - заключил представитель БАПОР.