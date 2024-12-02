Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ООН объявила о приостановке поставки помощи жителям сектора Газа

Опубликовано:

Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Doaa Albaz / Anadolu via Getty Images

ООН приостанавливает поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующее заявление опубликовал генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини в соцсети Х, передает NUR.KZ.

По словам Лазарини, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостанавливает поставки помощи сектору Газу через главный пункт пропуска помощи - Керем Шалом.

Они пояснил, что дорога из этого пункта пропуска остается опасной уже несколько месяцев. В середине ноября вооруженные банды угнали большую колонну грузовиков, которые везли гумпомощь.

"Вчера мы попытались провезти несколько грузовиков с едой по тому же маршруту. Все они были украдены. Доставка гуманитарной помощи никогда не должна быть опасной или превращаться в испытание", - заявил Лаззарини.

Он также опубликовал список причин, по которым БАПОР больше не может поставлять помощь сектору Газа:

  • продолжающаяся осада,
  • препятствия со стороны израильских властей,
  • политические решения об ограничении объемов помощи,
  • отсутствие безопасности на маршрутах доставки помощи и нападения на местную полицию.

"Ответственность за защиту гуманитарных работников и поставок лежит на Израиле как на оккупирующей державе. Они должны обеспечить безопасную доставку помощи в Газу и воздержаться от нападений на гуманитарных работников.

Я снова призываю к прекращению огня, которое также обеспечит безопасную и бесперебойную доставку помощи нуждающимся", - заключил представитель БАПОР.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194823-oon-obyavila-o-priostanovke-postavki-pomoshchi-zhitelyam-sektora-gaza/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie