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Сирийские повстанцы-исламисты вошли в Алеппо впервые с 2016 года

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Боевики
Боевики. Фото: Omar Haj Kadour/AFP via Getty Images

Повстанческие силы в Сирии взяли под контроль несколько районов во втором по величине городе страны Алеппо, утверждает британская мониторинговая группа. Об этом же заявляют сами повстанцы.

Сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters три военных источника, в то время как сами повстанцы, выступающие против президента Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

Они возвращаются в город впервые с 2016 года, когда Асад и его союзники — Россия и Иран — отбили Алеппо, а повстанцы согласились отступить из него после нескольких месяцев бомбардировок и осады.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что к вечеру пятницы повстанцы контролировали больше половины города. Даже если это информация не подтвердится, это крупнейшее наступление за последние годы.

Бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) со среды начали наступление на контролируемые правительством районы и к пятнице достигли Алеппо.

На видео, размещенном на канале, связанном с группировкой, видно, что ее бойцы передвигаются по городу на автомобилях. BBC Verify определила, что эти кадры относятся к западному пригороду Алеппо. Кроме того, на видео, верифицированном Би-би-си, видно, как вооруженные люди бегут по улице, расположенной примерно в семи километрах от средневековой цитадели Алеппо.

На других кадрах, верифицированных Би-би-си, видно, как большие группы людей с багажом уходят из района рядом с университетом Алеппо. Они были записаны в трех километрах от места, где, по утверждению связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» ресурсов, повстанческие силы вошли в город.

Сирийская армия в пятницу при этом заявляла, что смогла восстановить контроль над позициями, которые были захвачены повстанцами в сельской местности провинций Идлиб и Алеппо. Правительство также заявляет, что подкрепление уже достигло города Алеппо и вытесняет повстанцев.

Базирующийся в Британии SOHR утверждает, что сирийская и российская авиация в пятницу нанесла 23 авиаудара по Алеппо и его окрестностям. По данным организации, 255 человек, в основном принимающих участие в сражениях, были убиты в ходе боевых действий, которые стали самыми смертоносными за последние годы.

Российские военные подтвердили, что оказывают поддержку сирийской армии с воздуха. «ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям», — заявил Олег Игнасюк, замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (структура в составе российской военной группировки).

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — цитирует его «Интерфакс» (эта цифра сопоставима с данными SOHR).

Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, утверждают источники Reuters, по их данным, новое вооружение начнет поступать в течение следующих 72 часов. Пока же сирийской армии было приказано следовать распоряжениям о «безопасном отступлении» из основных районов города, куда вошли повстанцы, сообщили три военных источника агентства.

Более полумиллиона человек были убиты в ходе гражданской войны в Сирии, начавшейся после того, как правительство жестоко подавило протесты в 2011 году. Множество вооруженных группировок, включая джихадистов, воспользовались волнениями, чтобы захватить участки территории страны.

Провинция Идлиб оставалась последним оставшимся оплотом повстанцев, где находится около 4 млн человек. Анклав в основном контролируется исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», также там базируются повстанческие группировки, поддерживаемые Турцией.

В 2020 году Турция и Россия, поддерживающая Асада, заключили соглашение о прекращении огня, чтобы остановить попытки правительства вернуть Идлиб. Это привело к длительному затишью в боевых действиях. Наступление повстанцев — крупнейшая атака с марта 2020 года, когда Россия и Турция договорились о деэскалации конфликта, отмечает Reuters.

В октябре спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен предупреждал, что боевые действия в Газе и Ливане могут «стимулировать конфликт на северо-западе Сирии».

На фоне этих событий исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняла рейд в районы, контролируемые правительством Сирии, а Россия впервые за несколько месяцев возобновила авиаудары.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзники исламистов утверждают, что со среды взяли под контроль несколько городов и деревень в провинциях Алеппо и Идлиб.

Повстанцы заявляют, что начали наступление в ответ на удары по мирным жителям в последние недели со стороны российских и сирийских ВВС в районах Идлиба, удерживаемых повстанцами, и для предотвращения новых атак сирийской армии.

Наступление произошло, когда внимание Ирана — союзника Асада — было переключено на другие конфликты. В соседнем Ливане израильская военная кампания нанесла сокрушительный удар по поддерживаемому Ираном движению «Хезболла», бойцы которого в свое время помогли переломить ход гражданской войны в Сирии.

Израиль также усилил свои авиаудары на территории Сирии по объектам, связанным с Ираном, «Хезболлой» и другими поддерживаемыми Тегераном группировками, в то время как российские войска сейчас сосредоточены на войне в Украине.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанческой бригады «Джейш аль-Изза», сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе способствовало отсутствие поддерживаемой Ираном живой силы в провинции Алеппо, пишет Reuters.

Источники, связанные с турецкой разведкой, утверждают, что Анкара, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет наступлению. Однако представитель МИД Турции Онджу Кеджели заявил в пятницу, что Турция стремится избежать нестабильности в регионе, в то время как атаки повстанцев подрывают соглашение о деэскалации.

По данным SOHR, к концу первого дня наступления повстанцы продвинулись вглубь западной части провинции Алеппо, оказавшись в пределах 10 километров от окраин второго по значимости города Сирии. Мониторинговая группа также сообщала о захвате повстанцами базы 46-го полка сирийской армии и по меньшей мере восьми деревень.

В четверг мониторинговый центр сообщил, что повстанцы перерезали шоссе М5 между Алеппо и Дамаском и взяли под контроль развязку между этой трассой и дорогой М4, находящейся южнее около города Серакиб.

По информации SOHR, за два дня был убит 121 повстанец, большинство из которых были членами «Хайят Тахрир аш-Шам», а также 40 военнослужащих и 21 ополченца. Повстанцы в своем заявлении сообщали, что захватили город Хан аль-Ассаль, который находится в пяти километрах к западу от города Алеппо (и якобы убили более 200 военных).

В заявлении сирийских военных, опубликованном в четверг, говорится, что их силы «противостояли террористическим атакам, которые еще продолжаются», что «привело к тяжелым потерям в технике и человеческим жертвам среди террористов».

О своих потерях армия не сообщала. В то же время иранские СМИ утверждают, что в провинции Алеппо был убит бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Киумар Пурхашеми, служивший военным советником в Сирии.

Сирийская гражданская оборона (известная как «Белые каски») в четверг утверждала, что сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по жилым кварталам и магазинам в контролируемом оппозицией городе Атареб, расположенном в 20 километрах к западу от Алеппо, в результате чего погибли 14 мирных жителей.

Заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Дэвид Карден заявил, что встревожен эскалацией боевых действий и их последствиями для гражданского населения. «Непрекращающиеся атаки за последние три дня унесли жизни по меньшей мере 27 мирных жителей, включая детей в возрасте восьми лет», — сказал он.

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в пятницу в Алеппо в результате обстрела студенческих общежитий повстанцами погибли четыре мирных жителя, в том числе два студента. Неясно, были ли они среди 27 погибших, о которых сообщил представитель ООН.

Международный комитет спасения (IRC) заявил, что почти 7 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома, а некоторым медицинским учреждениям и школам пришлось приостановить работу. В организации призвали стороны к немедленной деэскалации и необходимости обеспечить защиту мирного населения, гражданской инфраструктуры и гуманитарных операций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Москва расценивает нападение повстанцев как нарушение суверенитета Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194572-siriyskie-povstancy-islamisty-voshli-v-aleppo-vpervye-s-2016-goda/

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