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"Они могут найти другого лоха": Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил стопроцентными пошлинами на товары из стран БРИКС из-за планов по созданию валюты-альтернативы доллару, передает NUR.KZ.

Пост об этом Дональд Трамп опубликовал на своей странице в X. По его словам, США больше не будут "стоять и наблюдать" за тем, как страны БРИКС "пытаются отойти от доллара".

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить доллар США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в экономику США.

Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой", - написал Трамп.

По данным РБК, в БРИКС идет разработка платформы для расчетов в национальных валютах. Система позволит проводить транзакции между странами напрямую и снизит влияние западных санкций.

На официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Создание БРИКС инициировала российская сторона.

Напомним, 23 октября, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС.

Токаев принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани, где высказался о потенциале объединения и высказался о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. В тот же день Токаев встретился с Путиным и другими мировыми лидерами на саммите БРИКС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194704-oni-mogut-nayti-drugogo-loha-tramp-prigrozil-stranam-briks-poshlinami/

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