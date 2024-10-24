"Бедность, неравенство и недостаток образования": Токаев - о причинах конфликтов в мире (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани, где высказался о потенциале объединения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Казани пленарном заседании БРИКС в формате"аутрич"/"БРИКС плюс", сообщает Акорда в Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству.

"БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства", - сказал он.

Саммит БРИКС в Казани. Фото: Акорда

Участники саммита БРИКС в Казани. Фото: Акорда

По мнению президента Казахстана, многосторонние усилия БРИКС гармонично дополняют деятельность ООН, которая по-прежнему является незаменимой и универсальной структурой.

"Принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности. Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества.

Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Участники саммита БРИКС в Казани. Фото: Акорда

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"Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности. Казахстан поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что голоса стран Глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. По его словам, БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления.

Глава государства отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами БРИКС, объемы которой в 2023 году составили половину внешнеторгового оборота страны. К перспективным направлениям для взаимовыгодного партнерства, как было сказано в выступлении, относятся такие сферы, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм.

Участники саммита БРИКС в Казани. Фото: Акорда

Особое внимание в речи было уделено укреплению взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, в первую очередь в рамках инициативы "Пояса и Пути", международного транспортного коридора "Север-Юг" и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Была отмечена необходимость формирования надежных партнерских отношений в рамках "БРИКС плюс" для укрепления энергетической безопасности, а также в преодолении таких последствий изменения климата, как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.

В завершение президент подчеркнул, что совместные усилия в формате "БРИКС плюс" позволят значительно повысить взаимосвязанность между Севером и Югом, устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса.

Отмечается, что в саммите принимают участие представители 36 стран и руководители шести международных организаций, порядка 20 делегаций представлены на высшем уровне.

Напомним, накануне, 23 октября, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС.

В тот же день Токаев встретился с Путиным и другими мировыми лидерами на саммите БРИКС.

На официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика.

Создание БРИКС инициировала российская сторона.