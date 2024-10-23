Токаев встретился с Путиным на саммите БРИКС

Касым-Жомарта Токаева в международном выставочном центре "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, встретил Владимир Путин, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Акорды, глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI Саммит БРИКС.

Касым-Жомарта Токаева встретил президент России Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 23 октября, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС.

В рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".

На официальном сайте БРИКС говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика.

Создание БРИКС инициировала российская сторона.