Токаев встретился с Путиным на саммите БРИКС
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Касым-Жомарта Токаева в международном выставочном центре "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, встретил Владимир Путин, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Акорды, глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI Саммит БРИКС.
Касым-Жомарта Токаева встретил президент России Владимир Путин.
Напомним, сегодня, 23 октября, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС.
В рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".
На официальном сайте БРИКС говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика.
Создание БРИКС инициировала российская сторона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2178171-tokaev-vstretilsya-s-putinym-na-sammite-briks/