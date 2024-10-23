Токаев прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС (фото)
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".
На официальном сайте БРИКС говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика.
Создание БРИКС инициировала российская сторона.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2178096-tokaev-pribyl-v-kazan-dlya-uchastiya-v-sammite-glav-gosudarstv-briks/