Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине на саммите БРИКС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 16-го саммита БРИКС в Казани высказался о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

В своей речи президент отметил, что для Казахстана важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения. Он добавил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН.

"Принципы дипломатии диалога, заложенные в уставе ООН стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.

Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества.

Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности в защиту суверенитета, использования многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов.

Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе", - заявил Токаев.

Он добавил, что совместное устранение коренных причин конфликтов, таких, как бедность, неравенство и недостаток образования, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности.

"Казахстан поддерживает реформирование совета безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии. Голоса стран глобального юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности.

БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. Казахстан рассматривает БРИКС в качестве одной из движущих сил общего мирового прогресса. Мы с удовлетворением отмечаем динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения, которая в 2023 году составила почти половину нашего внешне-торгового оборота", - сообщил глава государства.

Он отметил, что Казахстан стремится расширять взаимовыгодное партнерство в таких ключевых секторах как торговля, инвестиции, IT-технологии, продовольственная безопасность, образование и туризм.

Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС.

В Казани он встретился с Путиным и другими мировыми лидерами.