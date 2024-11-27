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Новости русской службы Би-би-си

Напуганный Третьей мировой подкастер Джо Роган обматерил Зеленского. Ему ответил Кличко и другие украинцы

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Владимир Зеленский на саммите в Будапеште
Владимир Зеленский. Фото: Ferenz Isza / AFP / Getty Images

Автор одного из самых популярных подкастов в мире, американец Джо Роган в одном из своих эфиров набросился с руганью на украинского президента Владимира Зеленского и раскритиковал уходящего лидера Белого дома Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары американскими ракетами по территории России.

Этот эфир прошел в пятницу — и после этого высказывания Рогана оживленно обсуждают как американские пользователи интернета, так и украинцы. За президента Украины вступилось множество известных людей, в том числе боксер Владимир Кличко и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Собеседник Украинской службы Би-би-си в Офисе президента Украины пошутил, что вся соцсеть X и так в разных форматах остроумно ответила на этот выпад, поэтому там не видят необходимости в дополнительной реакции.

Но, говорит собеседник в Офисе президента, там и дальше будут разъяснять украинскую позицию американской аудитории.

Кто такой Джо Роган и что именно он сказал

Джо Роган — ведущий одного из самых популярных подкастов в мире The Joe Rogan Experience, который выходит на YouTube и Spotify.

Каждый его эпизод обычно набирает миллионы просмотров — прежде всего, благодаря имиджу Рогана как человека, который не выбирает выражения и говорит все, что придет в голову.

Он начинал как стендап-комик, но затем стал очень популярным в США как комментатор бокса. Его называли одним из лучших комментаторов боев смешанных единоборств (MMA).

Именно в эфире Рогана Илон Маск покурил марихуану — этот эпизод с тех пор стал вирусным.

Роган также распространял безосновательные теории заговора о вакцинах против коронавируса, и из-за этого популярные американские рок-исполнители Нил Янг и Джони Митчелл требовали от стриминговой платформы Spotify удалить их музыку.

На президентских выборах Джо Роган открыто поддержал Дональда Трампа.

Во время пятничного эпизода с продюсером Скоттом Сторчем он обматерил Зеленского, поскольку тот, по его мнению, вместе с президентом Байденом провоцирует Третью мировую войну.

«Зеленский говорит, что Путин в ужасе. Иди ***!» — выразился Роган. В оригинале Роган сказал «f*** you», то есть употребил самое распространенное английское ругательство]. «Идите ***, люди! Вы [***] вот-вот начнете Третью мировую войну!» — продолжил он.

Подкастер имел в виду тот факт, что недавно США разрешили ВСУ наносить американскими ракетами ATACMS удары по целям в глубине территории России.

По данным российских властей, при помощи ATACMS Украина обстреляла военные объекты в Брянской и Курской областях; Москва также утверждает, что украинцы нанесли удар по цели в той же Курской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

В ответ, как заявил президент России Владимир Путин, армия РФ нанесла удар новой баллистической ракетой среднего радиуса действия «Орешник» по военному заводу в городе Днепр.

«Они [Россия] впервые в истории запустили межконтинентальную баллистическую ракету!» — сказал об этом в своем эфире Джо Роган.

Как недавно объясняли наши корреспонденты, на самом деле «Орешник» — это баллистическая ракета среднего радиуса действия, то есть ее нельзя квалифицировать как МБР, хотя она, вероятно, была сделана на основе комплекса РС-26 «Рубеж», оснащенного стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Это первый случай, когда ее применили! Это *** [проклятое] безумие, потому что такие ракеты могут нести ядерное оружие, — продолжил свою нецензурную тираду Роган. — Садитесь за стол переговоров, разберитесь и успокойтесь, прекратите убивать всех подряд!»

«Мы проголосовали за Трампа. И он хочет закончить все это дерьмо. Будем надеяться, что у него получится», — добавил Роган.

Избранный президент США Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, однако не рассказывает, как именно.

Критики Трампа опасаются, что он может попытаться склонить Киев к территориальным уступкам и замораживанию конфликта на невыгодных для Украины условиях. Украинские власти отвергают оба этих сценария. Впрочем, президент Зеленский ранее говорил, что провел очень удачную встречу с Трампом осенью этого года, и тот по крайней мере не возражал, когда Зеленский излагал ему свою позицию.

Риторику о «Третьей мировой» и «ядерной войне» сейчас активно распространяют известные сторонники Трампа.

Недавно скандальный телеведущий Такер Карлсон, который в этом году записал интервью с Владимиром Путиным, назвал решение Байдена разрешить Украине удары дальнобойным оружием шагом, «положившим начало горячей войне с самой опасной страной мира».

«Все мы очень близки к смерти», — написал Карлсон в сети Х.

«Российская пропаганда»

В связи с высказываниями Рогана на странице его подкаста в сети Х разгорелась ожесточенная дискуссия. Некоторые пользователи с ним соглашаются, но некоторые отвечают подобными же оскорблениями.

«Да пошел ты сам ***, Джо!» — написала одна пользовательница. «Я думаю, что уже поздно кого-то обвинять, сейчас наступила ужасная реальность», — пишет другой. «Но ведь он прав», — отвечает еще один пользователь. «А к Путину у тебя вопросов нет, Джо?» — спросил Рогана еще один автор.

Некоторые советуют Зеленскому принять участие в шоу Рогана, чтобы убедить его в своей правоте: «Зеленский должен пойти к Джо Рогану. Я не шучу. Он говорит со страстью и убеждением… Он изменит мнение Джо Рогана».

На скандальное высказывание отреагировали и некоторые известные украинцы.

Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, записал обращение к подкастеру, обвинив его в том, что тот «повторяет пропаганду Путина».

«Путинская Россия в беде, поэтому они хотят напугать тебя и таких, как ты. Эта война должна была продлиться три дня, а длится уже три года — благодаря героизму и жертвам моего народа. Поэтому ты используешь единственное оружие, которое Путин действительно планирует использовать: пропаганду», — сказал в видео Владимир Кличко.

Отреагировал и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Набрасываться на украинцев и не давать им возможности высказаться — это не честная драка. Если захочешь поговорить по-настоящему, давай сядем и поговорим о чем угодно относительно Украины [...] Ты знаешь свое дело, я знаю свое. С меня сигары», — написал Кулеба в Х Рогану, который известен любовью к сигарам.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192903-napugannyy-tretey-mirovoy-podkaster-dzho-rogan-obmateril-zelenskogo-emu-otvetil-klichko-i-drugie-ukraincy/

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