Шойгу: Ядерный зонтик России защищает страны ОДКБ

Ядерный зонтик России, согласно обновленной ядерной доктрине, защищает в первую очередь страны ОДКБ, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в Астане.

По информации РИА Новости, Шойгу в настоящее время находится в Астане - вопрос о новой ядерной доктрине он прокомментировал в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено.

Что же касается новой доктрины - естественно, там речь идет, в первую очередь, про страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - приводит его слова издание.

Напомним, что 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

Указывается, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом.

Незадолго до этого появилась информация о том, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS.

После вступления в силу новой ядерной доктрины официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изменения - он пояснил, на какие удары ВСУ она допускает ядерный ответ.

В сентябре текущего года президент России Владимир Путин заявлял, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. Российский лидер отмечал, что Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, Путин заявлял, что вносить полетные задания в эти ракетные системы также могут только военнослужащие НАТО.

Также сообщалось, что Россия меняет свою ядерную доктрину - об этом 25 сентября объявил Владимир Путин.