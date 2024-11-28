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Члены команда Трампа начали получать угрозы

Опубликовано:

Президент США Дональд Трамп с чемпионским поясом UFC
Дональд Трамп с чемпионским поясом UFC: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Несколько членов переходной команды избранного президента США Дональда Трампа заявила о поступивших в их адрес угрозах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

О произошедшем сообщила Кэролайн Ливитт, которая при Трампе займет должность пресс-секретаря Белого дома.

"Эти атаки варьировались от угроз взрыва до сваттинга. Правоохранительные органы и другие органы власти оперативно среагировали и предприняли попытки, чтобы защитить тех, кто подвергся угрозам", - сообщила Ливитт.

В заявлении ФБР говорится, что оно осведомлено о "многочисленных угрозах взрыва и нападения, направленных против входящих в администрацию Трампа людей" и сотрудничает с другими правоохранительными органами.

"Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам обо всем, что они считают подозрительным", — говорится в заявлении.

О произошедшем также проинформировали действующего президента Джо Байдена. Представитель Белого дома сообщил CNN, что президент и его администрация "безоговорочно осуждают угрозы политического насилия".

"Президент был проинформирован. Белый дом находится на связи с федеральными правоохранительными органами и командой избранного президента и продолжает внимательно следить за ситуацией. Реакция федеральных правоохранительных органов, а также государственных и местных властей продолжается", — сообщил представитель Белого дома.

Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что никто из подвергшихся угрозам членов команды Трампа не являлся лицом, находящимся под защитой Секретной службы США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2193515-chleny-komanda-trampa-nachali-poluchat-ugrozy/

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