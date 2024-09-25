Спецслужбы США предупредили Трампа, что Иран готовит на него покушение, утверждает штаб экс-президента

Представители предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа заявили, что американская разведка предупредила экс-президента об угрозе его жизни, исходящей со стороны Ирана.

Как утверждается в опубликованном заявлении штаба, Трампа проинформировали «о реальных и конкретных угрозах убийства со стороны Ирана, с целью дестабилизировать США и посеять в стране хаос». В заявлении не уточняется, идёт ли речь о новых угрозах, или же о них уже сообщалось ранее.

Власти Ирана не отреагировали на просьбу Би-би-си прокомментировать это заявление. Ранее Тегеран неоднократно отвергал обвинения Вашингтона в попытках иранского вмешательства в американские дела.

Трамп написал в социальной сети X (бывший Twitter), что «Иран серьезно угрожает его жизни».

«Иран уже предпринимал [подобные] шаги, не увенчавшиеся успехом, но там будут пытаться снова», — написал он, поблагодарив конгрессменов за недавнее увеличение бюджета Секретной службы.

«Разведка установила, что в последние несколько месяцев постоянные и скоординированные нападения [на Трампа] усилились», — говорится в заявлении директора по коммуникациям трамповского штаба Стивена Чена.

«Сотрудники правоохранительных органов всех ведомств работают над тем, чтобы президент Трамп оставался в безопасности, а выборы прошли без всякого вмешательства со стороны», — заверил Чен.

Би-би-си обратилась за комментариями в офис директора национальной разведки США и ожидает ответа.

13 июля на митинге в Пенсильвании Трамп пережил покушение на свою жизнь, получив огнестрельное ранение в ухо (один из присутствующих в результате стрельбы был убит). Мотив этого нападения по-прежнему не установлен и расследование продолжается.

Через несколько дней после неудавшегося июльского покушения американские СМИ сообщили, что власти страны были проинформированы о возможном заговоре против экс-президента со стороны Ирана.

На тот момент Тегеран категорически отверг эти обвинения, назвав их «злонамеренными».

«Если они действительно убьют президента Трампа — что возможно в любой момент, — я надеюсь, Америка уничтожит Иран, сотрет его с лица Земли. Если этого не произойдет, американские лидеры будут покажут себя безвольными трУсами!» — написал тогда Трамп на своем сайте Truth Social.

Затем, 15 сентября, на территории гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, где экс-президент играл в гольф, агент Секретной службы заметил торчащее сквозь забор дуло винтовки и открыл огонь. Вскоре после этого был арестован Райан Раут, которому во вторник добавили обвинение в покушении на убийство кандидата в президенты.

Версий о причастности Ирана к этим двум покушениям не выдвигалось. В прошлом месяце в штабе Трампа заявили о взломе системы внутренних коммуникаций — утверждая, что за этим взломом могли стоять иранские спецслужбы.

В 2022 году обвинение в подготовке убийства бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона было заочно предъявлено одному из членов иранского Корпуса стражей исламской революции, Шахраму Пурсафи.

По данным Министерства юстиции США, Пурсафи предлагал за жизнь Болтона награду 300 тыс. долларов — в качестве мести за удар США, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.