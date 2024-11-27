Байден объявил об окончании конфликта Израиля и "Хезболлы"

Президент США Джо Байден объявил об окончании конфликта между Израилем и "Хезболлой". Ранее об этом же заявил Нетаньяху, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Байден во время своего выступления в Белом доме заявил, что правительства Израиля и Ливана приняли предложение "положить конец разрушительному конфликту между Израилем и "Хезболлой".

Он также поблагодарил президента Франции Макрона за его вклад в достижение перемирия.

"На протяжении почти 14 месяцев на границе Израиля и Ливана бушевал смертоносный конфликт, конфликт, который начался на следующий день после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", — заявил Байден.

По его словам, перемирие вступит в силу в среду, 27 ноября, в 4 утра по местному времени. Все боевые действия в этот момент должны прекратиться.

По словам Байдена, предполагается, что это будет постоянное перемирие.

Помимо этого, он заявил, что США предпримут еще одну попытку добиться прекращения огня и соглашения о заложниках в Газе.

На заявление Байдена отреагировали в Ливане. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что поговорил с главой США по телефону.

"Мне позвонил президент США Джо Байден, во время которого мы проконсультировались по текущей ситуации. Я поблагодарил его за поддержку США Ливану и усилия, предпринятые его посланником, господином Хохштейном", — сообщил Микати.

Микати поблагодарил США и Францию ​​за их усилия по достижению соглашения о прекращении огня, добавив, что это соглашение является "фундаментальным шагом на пути к установлению спокойствия и стабильности в Ливане" и будет способствовать установлению стабильности в регионе.

Он подтвердил приверженность правительства Ливана по сотрудничеству с миротворческими силами ООН в Ливане.