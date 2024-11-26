Израиль согласился на прекращение огня в Ливане. Что известно о договоре

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в Ливане, где израильская армия ведет операции против группировки "Хезболла".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телевизионном обращении, что продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий "Хезболлы".

Ранее сообщалось, что договор может быть заключен на 60 дней.

Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что перемирие в Ливане может приблизить и мир в секторе Газа.

"Одна из целей, которые ХАМАС преследовал с самого начала, — втянуть других в военные действия, чтобы создать несколько фронтов, и, пока он считал это возможным, это оставалось одной из причин, почему он воздерживался от шагов, необходимых для прекращения конфликта", — сказал Блинкен журналистам на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Италии.

"А если он увидит, что подмога не придет, — продолжил Блинкен, — то это может стать для него стимулом к тому, чтобы сделать необходимое для завершения этого конфликта".

Блинкен заверил, что администрация Байдена сотрудничает с переходной командой Дональда Трампа в вопросе реализации соглашения по Ливану.

Американская телекомпания CBS сообщила, сославшись на анонимное официальное лицо, что команда Трампа проинформирована о сути соглашения Израиля с Хезболлой и одобряет его.

По имеющимся у CBS сведениям, президент Байден планирует сделать заявление о ливанском соглашении в ближайшее время.

Новые удары по Ливану

Менее чем за час до начала заседания правительства, где было одобрено соглашение о прекращении огня, израильское командование сообщило о массированном авиаударе по объектам в Ливане, которые, по данным Израиля, принадлежат к "террористической инфраструктуре".

В заявлении ЦАХАЛ на платформе X (бывший твиттер) говорится, что восемь израильских истребителей нанесли удары по центру противовоздушной обороны "Хезболлы", разведывательному центру, командному центру и оружейным складам.

"Семь других пораженных целей относятся к финансовой системе "Хезболлы", — говорится в посте.

В общей сложности за две минуты были атакованы двадцать объектов проиранской группировки, сообщают израильские военные.

Каким может быть соглашение?

Ранее сообщалось, что соглашение предполагает вывод израильских войск из Ливана, а "Хезболла" при этом должна вывести боевиков и оружие с территории между "голубой линией" (неофициальной границей между Израилем и Ливаном), и рекой Литани, находящейся примерно в 30 км от границы. Эту территорию должны будут взять под свой контроль войска ливанской армии.

Новое соглашение в целом похоже на резолюцию Совета Безопасности ООН 1701, которая была принята в 2006 году и положила конец войне Израиля с "Хезболлой", но пользуется большей международной поддержкой.

Предположительно, договор позволит оттеснить поддерживаемую Ираном группировку от границы с Израилем и усилить регулярные войска ливанской армии, которые будут развернуты вдоль границы после вывода израильских войск.

Как сообщает израильский "12-й канал", соглашение включает в себя 60-дневное перемирие и ликвидацию буферной зоны на юге Ливана, созданной Израилем.

По его данным, в течение этого времени ЦАХАЛ сохранит свое присутствие в Ливане, ливанское правительство будет контролировать закупку и производство оружия в стране, а его войска постепенно заменят израильских солдат.

США возглавят комитет из пяти стран, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня. Этот орган опубликует документ, признающий право Израиля наносить удары по Ливану, если он посчитает, что "Хезболла" нарушает соглашение.

В ходе переговоров под руководством США ливанским властям дали понять, что ситуация, сложившаяся после 2006 года, когда "Хезболле" было позволено построить обширную инфраструктуру вдоль границы, не повторится.

Почему некоторые в Израиле недовольны планом

В самом Израиле план перемирия нравится не всем. Многие из десятков тысяч жителей севера страны, вынужденных покинуть свои дома в результате продолжавшихся более года обстрелов из-за ливанской границы, говорят, что такое соглашение не позволит им чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы вернуться домой.

Крайне правый министр безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, входящий в состав кабинета безопасности, заявил, что война должна продолжаться до "абсолютной победы".

Ливанские власти настаивают на том, что любое соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" должно быть ограничено условиями резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которая положила конец войне между "Хезболлой" и Израилем в 2006 году.

Эта резолюция также предусматривает вывод боевиков и вооружений "Хезболлы" из районов между "голубой линией" и рекой Литани. Кроме того, она запрещает наличие иностранных войск в Ливане без согласия правительства, продажи и поставки оружия и боеприпасов в Ливан без разрешения ливанского правительства, и требует от Израиля предоставить Ливану все имеющиеся у него карты минных полей.

Не очень понятно также, как будут разворачиваться ливанские войска: военные заявляют, что у них нет денег, живой силы и оборудования для того, чтобы выполнить эти обязательства.

Финансы, по всей видимости, предоставят международные организации и союзники Ливана, однако также нет уверенности, что ливанская армия в случае необходимости сможет противостоять "Хезболле", не говоря уже о том, что в этом случае ливанцам придется воевать против ливанцев, а в стране, где глубоко укоренились межконфессиональные противоречия, это чревато серьезными рисками

Перестрелки между израильскими военными и боевиками "Хезболлы" происходят почти каждый день с 8 октября прошлого года, когда группировка обстреляла Израиль ракетами в знак поддержки нападения ХАМАС на юг Израиля.

Бои между "Хезболлой" и Израилем начались с новой силой после начала наземного вторжения Израиля в южный Ливан в конце сентября.

Столкновения продолжились минувшей ночью. ЦАХАЛ заявил, что военные самолеты в понедельник вечером нанесли удары по "транзитным маршрутам" на границе Сирии и Ливана, которые, по их данным, Иран использует для передачи оружия "Хезболле".