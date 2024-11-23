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Еще одним миллиардером пополнится правительство Трампа

Опубликовано:

Скотт Бессент
Скотт Бессент. Фото: Stefani Reynolds / Bloomberg via Getty Images

Дональд Трамп объявил о назначении министром финансов США Скотта Бессента - миллиардера, инвестора и спонсора своей предвыборной кампании, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте The New York Times, избранный президент Дональд Трамп в пятницу назначил Скотта Бессента на пост министра финансов, поручив миллиардеру, управляющему хедж-фондом, взять на себя экономику страны.

Бессент, основатель инвестиционной компании Key Square Capital Management, в прошлом году стал главным экономическим советником Трампа. Он призвал к сокращению государственных субсидий, дерегулированию экономики и увеличению внутреннего производства энергии.

"Скотт пользуется большим уважением как один из ведущих международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов. История Скотта — это история американской мечты", — заявил Трамп в социальных сетях.

"Вместе мы сделаем Америку снова богатой, снова процветающей, снова доступной и, что самое важное, снова великой", - цитирует издание слова избранного президента.

Хотя политические идеи Бессента идут в ногу с консервативными экономическими принципами, один аспект его биографии может вызвать вопросы у республиканцев, отмечают авторы статьи. Он стал известен в мире финансов как протеже Джорджа Сороса, миллиардера-донора демократов и "давнего злодея" правого крыла, и в течение многих лет был его главным финансовым менеджером.

Начав работать на Сороса в 2011 году, четыре года спустя Бессент получил от него инвестиции в размере 2 млрд долларов, чтобы основать свой собственный фонд Key Square. Он преподавал в Йельском университете историю хедж-фондов, "бумы и спады" 20-го века и финансовый кризис 2007 года.

Будучи давним донором республиканцев, Бессент также давал деньги некоторым демократам, включая Хиллари Клинтон и Барака Обаму. И был одним из самых известных сборщиков средств для Трампа в этом году.

Выбор в пользу Бессента был сделан после "интенсивных обсуждений" Трампа со сторонниками, которые неделями дискутировали, кто должен занять пост министра финансов - Скотт Бессент или Говард Лютник, которому в итоге отдали пост министра торговли.

Теперь, если его кандидатура будет утверждена сенатом, Бессент возглавит департамент в то время, когда американская экономика является самой сильной в мире, отмечается в статье.

Напомним, ранее мы писали, что избранный президент США Дональд Трамп намерен взять бизнесмена и миллиардера Говарда Лютника на должность министра торговли. Лютник, возглавляющий инвестиционный банк, был сопредседателем переходной команды Трампа.

До этого сообщалось, что миллиардер Илон Маск и еще один известный бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе.

Сам Трамп, отметим, являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.

На официальном сайте The Trump Organization говорится, что в США наиболее известными проектами Дональда Трампа являются небоскреб на Пятой авеню, Trump Tower, а также роскошные жилые дома Trump Parc, Trump Palace, Trump Plaza, 610 Park Avenue, The Trump World Tower (самое высокое здание в Ист-Сайде Манхэттена) и Trump Park Avenue.

На сегодняшний день The Trump Organization занимается строительством по всему миру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191544-eshche-odnim-milliarderom-popolnitsya-pravitelstvo-trampa/

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