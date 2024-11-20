Трамп пригласил еще одного миллиардера в новое правительство

Избранный президент США Дональд Трамп намерен взять бизнесмена Говарда Лютника на должность министра торговли - таким образом, к команде 47-го главы США может присоединиться еще один миллиардер.

По информации АВС News, Лютник, возглавляющий инвестиционный банк, был сопредседателем переходной команды Трампа.

Лютник часто присоединялся к Трампу во время предвыборной кампании и проводил многочисленные благотворительные мероприятия для Трампа вместе с другими крупными республиканскими донорами.

Отмечается, что назначение на пост министра торговли требует утверждения сената.

"Спасибо, президент Трамп, за доверие, оказанное мне, чтобы помочь сделать Америку снова великой. В качестве следующего министра торговли я присоединюсь к лучшей администрации, которую когда-либо видели США, и раскрою весь наш экономический потенциал", - написал Лютник в .

Отметим, ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск и еще один известный бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе.

На официальном сайте Cantor Fitzgerald сообщается, что Говард В. Лютник - председатель совета директоров и генеральный директор Cantor Fitzgerald, L.P., председатель совета директоров и генеральный директор глобальной брокерской и финансово-технологической компании BGC Group, Inc. и председатель совета директоров Newmark Group, Inc.

Он начал работать в Cantor Fitzgerald в 1983 году и быстро продвигался по карьерной лестнице.

Лютник является членом совета директоров Национального мемориала и музея 11 сентября, Партнерства для Нью-Йорка, Медицинского центра Вейлл Корнелл, Школы Хораса Манна и Совета попечителей Гуверовского института. Г-н Лютник - обладатель высшей награды ВМС для невоенного персонала: премии министерства военно-морского флота за выдающиеся заслуги на государственной службе.

Сам Трамп, отметим, являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.

На официальном сайте The Trump Organization говорится, что в США наиболее известными проектами Дональда Трампа являются небоскреб на Пятой авеню, Trump Tower, а также роскошные жилые дома Trump Parc, Trump Palace, Trump Plaza, 610 Park Avenue, The Trump World Tower (самое высокое здание в Ист-Сайде Манхэттена) и Trump Park Avenue.

На сегодняшний день The Trump Organization занимается строительством по всему миру.