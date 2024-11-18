Израиль заявил об ударе по объекту ядерной программы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на заседании Кнессета заявил об ударе по объекту ядерной программы Ирана - он был нанесен во время октябрьских атак.

Политик не уточнил, какой именно объект был атакован, пишет РИА Новости.

"Это не секрет, об этом известно. Есть определенный компонент ядерной программы, по которому был нанесен удар в ходе атаки", - заявил Нетаньяху.

Премьер добавил, что Иран при наличии ядерного вооружения представляет гигантскую угрозу как для существования государства Израиль, так и для возможного выстраивания мирных отношений с соседними для Израиля странами.

Напомним, 26 октября израильские военные заявили, что наносят "точные удары" по военным объектам в Иране. Ответные действия израильских военных по Ирану ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство Хасана Насраллы.

После израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что ВВС Израиля уничтожили весь стратегический оборонный потенциал Ирана.