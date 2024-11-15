Первый разговор за два года: о чем говорили Шольц и Путин раскрыли в России и Германии

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые за два года поговорили по телефону. В обоих государствах рассказали, о чем они говорили.

Как сообщили изданию DW источники в правительственных кругах Германии, в телефонной беседе с Путиным Шольц осудил полномасштабную войну, развязанную РФ в Украине, и призвал главу РФ прекратить эту войну и вывести российские войска с украинской территории.

Источники заявляют, что канцлер подчеркнул необходимость готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и долговременного мира, и вновь подтвердил твердую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Помимо этого, как пишет издание, канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины "приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта", и дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь.

Шольц подчеркнул, что "поддержка Украины будет носить долгосрочный характер и российский президент не должен рассчитывать на то, что время играет в его пользу", говорится в материале.

При этом лидеры государств договорились "оставаться в контакте".

Сообщается также, что до беседы с Путиным канцлер разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует связаться с ним повторно.

Между тем, как пишет РБК, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, однако говорить о совпадении мнений между Россией и Германией по Украине не приходится.

По словам Пескова, идут попытки «сопоставить позиции», политическая воля заключается в том, чтобы узнать все из первых рук, это вызывает удовлетворение.

Позиция Шольца по Украине хорошо известна, она «повторяется как мантра» европейскими политиками по несколько раз в день, заявил Песков.