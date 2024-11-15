Зеленский анонсировал "План стойкости" Украины

Владимир Зеленский представит Украине "План стойкости", куда, как ожидается, войдут положения об энергетике, производстве оружия, безопасности в стране и "культурном суверенитете", сообщает РБК.

По данным издания, украинцам на следующей неделе представят "План стойкости" страны из десяти пунктов.

Среди пунктов плана - культурный суверенитет Украины. Он касается культурного наследия страны, современной культуры, и культурной дипломатии, а также "производства украинского контента".

Также план включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии - его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Киева.

Документ должен стать планом того, как государство использует свои внутренние возможности "ради украинской победы", подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в 2022 году Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой двадцатки" и представил там украинскую формулу мира. Он назвал 10 обязательных условий для прекращения войны в Украине.

Как сообщала Русская служба Би-би-си в октябре текущего года, Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем "плане победы", с которым он ездил в конце сентября в США.

Отметим, накануне стало известно, что Еврокомиссия вынесла положительное решение по второму регулярному платежу в размере около 4,1 млрд евро в рамках поддержки Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности страны.