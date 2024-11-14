Будущий госсекретарь США пообещал "обеспечивать мир через силу"

Марко Рубио, заявленный избранным президентом Трампом на пост будущего госсекретаря США, написал в Сети, что вместе с Трампом будет "обеспечивать мир через силу", передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Марко Рубио в соцсети Х.

"Возглавлять государственный департамент США — это огромная ответственность, и я польщен доверием, которое оказал мне президент Трамп. Как государственный секретарь, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку дня.

Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего.

Я с нетерпением жду возможности заручиться поддержкой моих коллег в сенате США, чтобы у президента была своя команда по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", - написал Рубио.

Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента, на которых уверенную победу одержал Дональд Трамп. Он станет 47-м главой государства, также это будет его второй президентский срок. С победой Трампа поздравили мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

Информация о вероятном назначении Трампом на пост госсекретаря Марко Рубио впервые появилась в СМИ пару дней назад. Отмечалось, что ранее политик был критиком Дональда Трампа, а также в 2016 году был одним из его соперников в президентской гонке. Однако за прошедшие годы политики стали союзниками - Рубио стал активным участником президентской кампании Трампа.

Добавим, Русская служба Би-би-си писала, что Рубио считается одним из самых воинственных кандидатов на пост госсекретаря США, и ожидается, что он будет жестким по отношению к "врагам Америки", включая Китай, Иран и Кубу.

Сегодня, 14 ноября, у Русской службы Би-би-си вышел развернутый материал о команде, назначаемой Трампом на посты в правительстве США. И в том числе о будущем госсекретаре Марко Рубио.