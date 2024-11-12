Эксперты рассказали, вероятен ли роспуск Минобразования в США после победы Трампа на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал провести реформы образовательной системы США, которые будут включать роспуск Министерства образования, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Среди его планов — предоставить возможность отправлять детей в частные школы для большего количества американских семей, что, в свою очередь, может усилить давление на учебные заведения, от которых могут потребовать отменить некоторые инициативы по борьбе с расовым неравенством.

Эксперты называют планы Трампа неоднозначными, особенно учитывая его обещание расформировать Министерство образования, которое он критиковал за чрезмерные расходы. Хотя Трамп и предлагал объединить Министерства образования и труда в свой первый срок, этого так и не произошло.

Вопросы остаются: если инициатива о расформировании Министерства образования будет поддержана, то кто будет защищать гражданские права студентов, предоставлять финансирование для людей с ограниченными возможностями и распределять студенческие кредиты?

Майкл Петрилли, президент консервативного Института Томаса Б. Фордхэма, отметил, что сокращение бюджета на образование маловероятно из-за непопулярности этой меры среди населения. Опрос 2023 года показал, что многие американцы считают, что правительство выделяет слишком мало средств на образование.