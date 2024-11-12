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Эксперты рассказали, вероятен ли роспуск Минобразования в США после победы Трампа на выборах

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал провести реформы образовательной системы США, которые будут включать роспуск Министерства образования, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Среди его планов — предоставить возможность отправлять детей в частные школы для большего количества американских семей, что, в свою очередь, может усилить давление на учебные заведения, от которых могут потребовать отменить некоторые инициативы по борьбе с расовым неравенством.

Эксперты называют планы Трампа неоднозначными, особенно учитывая его обещание расформировать Министерство образования, которое он критиковал за чрезмерные расходы. Хотя Трамп и предлагал объединить Министерства образования и труда в свой первый срок, этого так и не произошло.

Вопросы остаются: если инициатива о расформировании Министерства образования будет поддержана, то кто будет защищать гражданские права студентов, предоставлять финансирование для людей с ограниченными возможностями и распределять студенческие кредиты?

Майкл Петрилли, президент консервативного Института Томаса Б. Фордхэма, отметил, что сокращение бюджета на образование маловероятно из-за непопулярности этой меры среди населения. Опрос 2023 года показал, что многие американцы считают, что правительство выделяет слишком мало средств на образование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186160-eksperty-rasskazali-veroyaten-li-rospusk-minobrazovaniya-v-ssha-posle-pobedy-trampa-na-vyborah/

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