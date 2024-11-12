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Автомобиль въехал в толпу в Китае: десятки пострадавших (видео)

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Человек в больнице
Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

Десятки людей пострадали при наезде автомобиля на толпу в Китае. Задержан 62-летний мужчина, который был за рулем авто, ведется расследование.

Как сообщает РБК со ссылкой на местную газету, в городе Чжухай на юго-востоке Китая автомобиль врезался в толпу людей у спортивного комплекса, пострадали десятки человек.

В полиции подтвердили информацию об инциденте, а также заявили, что за рулем находился 62-летний мужчина.

По данным РИА Новости, в результате инцидента в Китае пострадали более 20 человек, которые позже поступили в одну из больниц китайского Чжухая. Точное число пострадавших неизвестно. Не сообщается пока и о погибших.

В совершении преступления задержан 62-летний мужчина по фамилии Фань, который, предположительно, и врезался в толпу и скрылся с места преступления.

В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование.

Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В апреле сообщалось, что в Тель-Авиве водитель авто въехал в людей, вышедших на протест против правительства Израиля. Одна из пострадавших - в тяжелом состоянии.

А в середине января 2024 года в израильском городе Раанана сразу два авто въехали в толпу людей. Тогда погибла женщина, были и другие пострадавшие.

Недавно в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Жертв и пострадавших нет.

В июле в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

В конце прошлого года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186043-avtomobil-vehal-v-tolpu-v-kitae-desyatki-postradavshih-video/

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