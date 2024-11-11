В Японии избрали премьера второй раз за полтора месяца

Сигэру Исиба второй раз за полтора месяца избран премьер-министром Японии. Избрание состоялось по итогам второго тура голосования в нижней палате парламента.

За пост премьера боролись действующий глава правительства Сигэру Исиба и лидер основной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Есихико Нода, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, голосование по выборам главы правительства стало необходимо после проведения всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента 27 октября.

Уточняется, что Исиба победил на выборах главы Либерально-демократической партии в конце сентября, в результате чего он был избран премьер-министром в первом же туре голосования 1 октября, так как тогда ЛДП имела более половины мест в нижней палате.

После этого он объявил о намерении распустить парламент и провести выборы.

Однако выборы для правящей коалиции (ЛДП и "Комэйто) стали провальными: она не смогла набрать более половины – 233 из 465 мест в палате. ЛДП получила 197 место вместо 247 мест, "Комэйто" - 24 вместо 32.

До выборов ЛДП принадлежало более половины из 465 мест, что давало возможность ожидаемо провести лидера своей партии в премьер-министры, не прибегая ко второму туру голосования.

В первом туре для избрания необходимо было набрать половину - 233 из 465 голосов депутатов нижней палаты. В результате голосования первого тура Исиба получил голоса своих однопартийцев и партнера по правящей коалиции партии "Комэйто", набрав всего 221 голос.

Впервые за 30 лет с 1994 года и четвертый раз в истории премьер не был избран в ходе первого же тура выборов.

Напомним, в августе этого года экс-премьер Японии Фумио Кисида подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. При этом он останется в политике и поддержит нового главу партии.

Отметим, что Кисида возглавил правительство Японии в октябре 2021 года - в ходе выборов он стал главой правящей партии и премьер-министром страны. Отмечалось, что политик стал сотым премьер-министром Японии. До этого он в течение долгих лет был главой японского МИДа.

27 сентября Сигэру Исиба был избран главой правящей Либерально-демократической партии и должен был стать премьером Японии.

1 октября правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку. В тот же день объявили о том, что новым главой правительства Японии был избран Сигэру Исиба. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.