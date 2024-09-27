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Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба

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Сигэру Исиба
Сигэру Исиба. Фото: Pool/Getty Images

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба станет следующим премьер-министром страны - его избрали главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), передает NUR.KZ со ссылкой на Kyodo.

Как сообщает издание, Сигэру Исиба по результатам двух туров голосования избран лидером Либерально-демократической партии (ЛДП) и теперь он станет премьер-министром Японии.

После нескольких туров партийных президентских выборов Сигэру Исиба победил министра экономической безопасности Санаэ Такаити. По итогам голосования законодателей и членов Либерально-демократической партии он получил 215 голосов из 409, а Такаити - 194.

Отмечается, что 67-летний Исиба будет назначен премьер-министром Японии в следующий вторник, 1 октября, заменив действующего премьера Фумио Кисиду.

Как отмечается на сайте ТАСС, Сигэру Исиба окончил юридический факультет Университет Кэйо, работал в банке Mitsui Bank. Он баллотировался на пост главы ЛДП уже пятый раз и говорил, что это будет его "последняя битва" в борьбе за высший пост в партии.

В разные годы он занимал пост министра обороны, главы министерства сельского хозяйства, генсека правительства.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Фумио Кишида подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы партии - победитель станет следующим премьер-министром страны.

Фумио Кишида возглавил правительство Японии в октябре 2021 года - в ходе выборов он стал главой правящей партии и премьер-министром страны. Отмечалось, что политик стал сотым премьер-министром Японии. До этого он в течение долгих лет был главой японского МИДа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166915-novym-premerom-yaponii-stanet-eks-ministr-oborony-isiba/

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