Премьер Японии решил не выдвигаться на второй срок

Премьер Японии Фумио Кишида подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы партии - победитель станет следующим премьер-министром страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В ходе созванной в среду пресс-конференции премьер заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии.

Выборы запланированы на сентябрь текущего года.

"На предстоящих выборах важно продемонстрировать новую Либерально-демократическую партию людям. Для этого необходимы прозрачные и открытые выборы и свободные и открытые обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать, что она изменится.

Поэтому первый очевидный шаг – это чтобы я отошел в сторону. Я не будут участвовать в предстоящих выборах председателя", - сказал Кишида.

Он заявил, что намерен оставаться в политике и поддерживать нового главу партии.

По информации издания, победитель предстоящих выборов станет новым премьером Японии.

Напомним, Фумио Кишида возглавил правительство Японии в октябре 2021 года - в ходе выборов он стал главой правящей партии и премьер-министром страны. Отмечалось, что политик стал сотым премьер-министром Японии. До этого он в течение долгих лет был главой японского МИДа.

Кишида сменил на этом посту Есихидэ Сугу - за несколько дней до этого правительство Сугу ушло в отставку. Суга на своем посту находился чуть больше года - он стал премьер-министром после отставки Синдзо Абэ по состоянию здоровья.