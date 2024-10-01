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Правительство Японии ушло в отставку

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Фумио Кисида
Фумио Кисида. Фото: Du Xiaoyi - Pool/Getty Images

Правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку. Кисида объявил об отставке в августе на фоне низких рейтингов и скандалов в правящей партии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Предполагается, что премьером станет ее новый лидер, сменивший Кисиду, — Сигэру Исиба

1 октября парламент страны должен определить нового главу кабинета министров — предполагается, что им станет Сигэру Исиба, который 27 сентября был избран председателем правящей Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ). Этот пост раньше тоже занимал Кисида.

Уходящий премьер объявил о своей грядущей отставке в августе на фоне падения рейтингов и скандалов. На тот момент рейтинг его одобрения был на уровне 25% (когда Кисида возглавил правительство в 2021-м, его рейтинг составлял порядка 50%), уровень одобрения правительства в июле упал до рекордно низкого показателя 15,5%. Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в ЛДПЯ.

Предполагаемому новому премьеру Исибе, как и Кисиде, 67 лет. Исиба — один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ. Он занимал должности министра обороны (2007–2008), министра сельского хозяйства (2008–2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016). Его отец Дзиро Исиба в свое время был главой МВД.

Исиба намерен распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, они пройдут 27 октября (должны были состояться годом позже).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167857-pravitelstvo-yaponii-ushlo-v-otstavku/

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