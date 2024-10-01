Нового премьер-министра избрали в Японии

Главой правительства Японии был избран Сигэру Исиба. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента. Следом должно состояться голосование в верхней.

Согласно результатам голосования, глава правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба занимает пост премьер-министра страны. 291 депутат нижней палаты из 465 отдали свой голос в его пользу, передает ТАСС.

Оппонент Исибы, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, набрал 100 голосов.

Как отмечает РИА Новости, избрание Исибы было больше формальностью, так как у правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто" большинство мест в нижней и верхней палатах парламента.

Голосование в верхней палате должно вскоре состояться.

Напомним, правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку.

До этого, в августе, Кисида подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. При этом он останется в политике и поддержит нового главу партии.

Отметим, что Кисида возглавил правительство Японии в октябре 2021 года - в ходе выборов он стал главой правящей партии и премьер-министром страны. Отмечалось, что политик стал сотым премьер-министром Японии. До этого он в течение долгих лет был главой японского МИДа.