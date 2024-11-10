Трамп предложил помощь Камале Харрис с погашением долга в 20 млн долларов
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Победивший на выборах в США Дональд Трамп на своей странице в X предложил погасить долг Демократической партии, возникший в ходе предвыборной кампании, передает NUR.KZ.
Дональд Трамп предложил погасить долг Демократической партии и обратился к республиканцам.
"Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. Теперь их выжимают поставщики и другие.
Я настоятельно рекомендую нам, как партии и ради отчаянно необходимого единства, сделать все, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период. У нас осталось много денег. Сделаем Америку снова великой!", - написал Трамп.
По данным издания The News York Post, КамалаХаррис значительно превзошла своего конкурента на президентских выборах 2024 года, ей удалось собрать около 1 млрд долларов. Несмотря на огромные усилия по сбору средств, вице-президент закончила свою кампанию с долгом в 20 млн долларов.
Напомним, ранее стало известно имя победителя президентской гонки в США - очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп.
Вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.
Сегодня стало известно, что Дональд Трамп победил в Аризоне и получил в общей сложности 312 голосов выборщиков. Его оппонентка Камала Харрис получила 226 голосов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185349-tramp-predlozhil-pomoshch-kamale-harris-s-pogasheniem-dolga-v-20mln-dollarov/