Трамп предложил помощь Камале Харрис с погашением долга в 20 млн долларов

Победивший на выборах в США Дональд Трамп на своей странице в X предложил погасить долг Демократической партии, возникший в ходе предвыборной кампании, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп предложил погасить долг Демократической партии и обратился к республиканцам.

"Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. Теперь их выжимают поставщики и другие.

Я настоятельно рекомендую нам, как партии и ради отчаянно необходимого единства, сделать все, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период. У нас осталось много денег. Сделаем Америку снова великой!", - написал Трамп.

По данным издания The News York Post, КамалаХаррис значительно превзошла своего конкурента на президентских выборах 2024 года, ей удалось собрать около 1 млрд долларов. Несмотря на огромные усилия по сбору средств, вице-президент закончила свою кампанию с долгом в 20 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно имя победителя президентской гонки в США - очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп.

Вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп победил в Аризоне и ​​получил в общей сложности 312 голосов выборщиков. Его оппонентка Камала Харрис получила 226 голосов.