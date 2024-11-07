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СМИ узнали о планах прекратить уголовные дела против Трампа после выборов

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Два уголовных дела намерены прекратить в отношении избранного президента США Дональда Трампа после прошедших выборов - информация появилась в американских СМИ.

Их хотят прекратить до вступления Трампа в должность главы государства - Минюст собирается соблюсти давнюю политику ведомства, согласно которой действующий президент не может быть подвергнут уголовному преследованию, пишет NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что специальный советник Джек Смит в последние недели предпринял значительные шаги в деле о вмешательстве в выборы против Трампа, не обращая внимания на календарь выборов.

Тем не менее чиновники Минюста смирились с тем, что ни по делу от 6 января о штурме Капитолия, ни по делу о секретных документах судебное разбирательство в ближайшее время невозможно.

Также отмечается, что эти дела дошли бы до Верховного суда в конечном итоге.

Однако теперь, когда Трамп снова станет президентом, чиновники Минюста не видят смысла в возбуждении против него уголовного дела.

Победа Трампа на выборах

5 ноября в США состоялись выборы президента, на которых победил 45-й президент США Дональд Трамп, набрав достаточное количество голосов избирателей. Таким образом он стал 47-м главой государства.

Его соперница Камала Харрис признала поражение на выборах и поздравила Трампа.

С победой его также поздравили и мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

Действующий президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства. В своем поздравлении он заявил о необходимости работы для объединения страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184195-ugolovnye-dela-protiv-trampa-nameren-prekratit-minyust-ssha-posle-vyborov/

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