Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Короля Испании закидали грязью во время визита в пострадавший от наводнения город (видео)

Опубликовано:

Король Филипп VI в Пайпорте
Король Филипп VI в Пайпорте. Скриншот: youtube.com/@BBCNews

Короля Испании Филиппа VI закидали грязью во время его визита в Валенсию, где, по последним данным, от разрушительного наводнения погибли сотни человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC.

В провинции Валенсия в Испании от разрушительного наводнения погибли по меньшей мере 210 человек. Местные жители, как сообщается, сильно возмущены медленной реакцией официальных властей. Отмечается, что большая часть работ по очистке и поискам ведется жителями и тысячами добровольцев.

В город Пайпорта, где больше всего пострадавших, прибыл король Филипп VI вместе со своей супругой Летицией и премьер-министром Педро Санчесом.

Однако их прибытие не обрадовало местных жителей. Во время выхода к людям кто-то начал кидать в короля грязью. Кроме того, жители кричали всем троим вслед: "Убирайтесь!".

Соответствующее видео опубликовали в BBC.

Буквально вчера сообщалось, что число погибших после масштабных наводнений, вызванных торнадо "Дана", может превысить 500 человек. Напомним, на юго-востоке Испании торнадо вызвало сильнейшие наводнения, из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет. В свою очередь глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182325-korolya-ispanii-zakidali-gryazyu-vo-vremya-vizita-v-postradavshiy-ot-navodneniya-gorod-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie