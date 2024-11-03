Короля Испании закидали грязью во время визита в пострадавший от наводнения город (видео)

Короля Испании Филиппа VI закидали грязью во время его визита в Валенсию, где, по последним данным, от разрушительного наводнения погибли сотни человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC.

В провинции Валенсия в Испании от разрушительного наводнения погибли по меньшей мере 210 человек. Местные жители, как сообщается, сильно возмущены медленной реакцией официальных властей. Отмечается, что большая часть работ по очистке и поискам ведется жителями и тысячами добровольцев.

В город Пайпорта, где больше всего пострадавших, прибыл король Филипп VI вместе со своей супругой Летицией и премьер-министром Педро Санчесом.

Однако их прибытие не обрадовало местных жителей. Во время выхода к людям кто-то начал кидать в короля грязью. Кроме того, жители кричали всем троим вслед: "Убирайтесь!".

Соответствующее видео опубликовали в BBC.

Буквально вчера сообщалось, что число погибших после масштабных наводнений, вызванных торнадо "Дана", может превысить 500 человек. Напомним, на юго-востоке Испании торнадо вызвало сильнейшие наводнения, из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет. В свою очередь глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.