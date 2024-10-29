Крайняя мера: Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
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Владимир Путин сегодня провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Также президент России высказался о применении ядерного оружия.
Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле, передает РИА Новости.
"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", - обратился он.
По словам Путина, использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны - и это, как подчеркнул российский лидер, принципиальная позиция Москвы.
Также глава РФ добавил, что "ядерная триада" продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.
"Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - заявил российский лидер.
По его словам, рост напряжения в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания.
Путин пообещал, что Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты.
По информации РБК, Ядерная триада - это три компонента стратегических вооруженных сил, которые оснащены ядерным оружием.
- Наземный - мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет.
- Морской - подводные лодки с баллистическими ракетами.
- Воздушный - бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.
Из всех стран мира всеми компонентами триады обладают только Россия, США и Китай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180267-kraynyaya-mera-putin-provel-trenirovku-sil-yadernogo-sderzhivaniya/