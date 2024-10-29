Крайняя мера: Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Владимир Путин сегодня провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Также президент России высказался о применении ядерного оружия.

Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле, передает РИА Новости.

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", - обратился он.

По словам Путина, использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны - и это, как подчеркнул российский лидер, принципиальная позиция Москвы.

Также глава РФ добавил, что "ядерная триада" продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.

"Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - заявил российский лидер.

По его словам, рост напряжения в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания.

Путин пообещал, что Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты.

По информации РБК, Ядерная триада - это три компонента стратегических вооруженных сил, которые оснащены ядерным оружием.

Наземный - мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет.

- мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет. Морской - подводные лодки с баллистическими ракетами.

- подводные лодки с баллистическими ракетами. Воздушный - бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.

Из всех стран мира всеми компонентами триады обладают только Россия, США и Китай.