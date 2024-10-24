Зеленский записал обращение в футболке с надписью "make Russia small again"

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее обращение к гражданам - в кадре украинский лидер появился в футболке с провокационной надписью.

Вечером 23 октября в Telegram-канале офиса президента Украины было опубликовано традиционное вечернее обращение Зеленского.

Внимание многих привлекла футболка президента Украины с надписью "make Russia small again" (сделаем Россию маленькой снова).

На ней изображена карта Московского княжества 1462 года, когда в состав входили Москва, Суздаль и Вологда.

На появление Зеленского в таком наряде отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала пост.

"Маленькой как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев", - написала она.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем "плане победы", с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:

Первый пункт - геополитический: приглашение Украины в НАТО "сейчас".

Второй пункт - оборона: продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников. Этот пункт имеет тайное приложение. Зеленский назвал это возвращением войны на территорию России - "чтобы россияне начали понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля".

Третий пункт - сдерживание: Украина предлагает разместить на своей территории некий неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.

Четвертый пункт - развитие экономического потенциала Украины и усиление санкций (есть тайное приложение, которое передается США и ЕС).

Пятый пункт - рассчитан на послевоенное время: после войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, украинские военные смогут заместить часть американского контингента в Европе.

Как пишет "Русская служба Би-Би-Си", западные СМИ отнеслись к его предложениям скептически.