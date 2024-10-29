Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне (фото)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил об атаке на университет спецназа с помощью БПЛА - пострадало одно из зданий, передает NUR.KZ.

"Сегодня в 06:30 в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - написал глава региона.

По словам Кадырова, следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.

Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме, добавил он.

Согласно информации на официальном сайте учреждения, Российский университет спецназа имени Путина - профессиональное учебное заведение. Центр подготовки спецподразделений и многофункциональный тренировочный комплекс в Гудермесе. Комплекс из 95 зданий и сооружений расположен на территории более 400 гектаров.

РУС оказывает содействие государственным органам в подготовке сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию граждан.