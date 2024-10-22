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Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне скандала с поддельными справками

Опубликовано:

Андрей Костин
Андрей Костин. Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил о том, что подает в отставку на фоне скандала с поддельными справками об инвалидности должностных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

В публикации говорится, что Владимир Зеленский провел заседание СНБО касательно ситуации с фальшивыми справками об инвалидности должностных лиц госорганов.

Отмечается, что в настоящее врем в Украине продолжаются проверки, а также расследуются уголовные дела по выявленным фактам.

"Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины", - заявил Костин.

В связи со скандалом он решил подать в отставку

"Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора", - заявил Костин.

По информации официального сайте Генпрокуратуры Украины, Андрей Костин родился в Одессе в 1973 году.

В 1995 году окончил Одесский государственный университет.

С 2000 года - член Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association).

С 2012 года по 2019 год - заместитель председателя совета адвокатов Одесской области.

В 2019 году избран народным депутатом Украины ІХ созыва, заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

С января 2020 года занимал должность председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

28 июля 2022 года назначен Генеральным прокурором Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177504-genprokuror-ukrainy-podal-v-otstavku-na-fone-skandala-s-poddelnymi-spravkami/

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