Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне скандала с поддельными справками
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Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил о том, что подает в отставку на фоне скандала с поддельными справками об инвалидности должностных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
В публикации говорится, что Владимир Зеленский провел заседание СНБО касательно ситуации с фальшивыми справками об инвалидности должностных лиц госорганов.
Отмечается, что в настоящее врем в Украине продолжаются проверки, а также расследуются уголовные дела по выявленным фактам.
"Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины", - заявил Костин.
В связи со скандалом он решил подать в отставку
"Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора", - заявил Костин.
По информации официального сайте Генпрокуратуры Украины, Андрей Костин родился в Одессе в 1973 году.
В 1995 году окончил Одесский государственный университет.
С 2000 года - член Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association).
С 2012 года по 2019 год - заместитель председателя совета адвокатов Одесской области.
В 2019 году избран народным депутатом Украины ІХ созыва, заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.
С января 2020 года занимал должность председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.
28 июля 2022 года назначен Генеральным прокурором Украины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177504-genprokuror-ukrainy-podal-v-otstavku-na-fone-skandala-s-poddelnymi-spravkami/