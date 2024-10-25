МУС может наказать Монголию за отказ арестовать Путина во время его визита

Международный уголовный суд (МУС) передал дело Монголии на рассмотрение стран-участниц Римского статута из-за ее отказа арестовать и выдать суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ООН.

В опубликованном заявлении говорится, что Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) в четверг установила, что Монголия нарушила положения Римского статута, не арестовав президента РФ Владимира Путина во время его визита в эту страну в сентябре этого года.

"Таким образом, Монголия не выполнила запрос МУС о сотрудничестве, что противоречит положениям Римского статута и воспрепятствовало осуществлению Судом его функций и полномочий в соответствии с пунктом 7 статьи 87. Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с МУС, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", - говорится в заявлении.

Как отметили в МУС, личный иммунитет, включая иммунитет глав государств, не подлежит применению в МУС и что отказ от иммунитета не требуется.

"Государства-участники и те, кто признает юрисдикцию Суда, обязаны арестовывать и передавать лиц, на которых выданы ордера МУС, независимо от их официального статуса или гражданства", - говорится в заявлении.

Также в МУС напомнили, что, в соответствии со статьей 86 Римского статута, все государства-участники обязаны в полной мере сотрудничать с судом для поддержки его мандата.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Согласно сообщению суда, главу Российской Федерации обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

В то же время, Монголия является страной, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда, и, соответственно, обязана исполнить выданный МУС ордер на арест Владимира Путина "за военные преступления".

Однако перед запланированным визитом Владимира Путина в сентябре этого года в Монголию Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Кремль получил заверения Монголии: страна не станет выполнять ордер.

Тогда президента России встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение Монголии не арестовывать Владимира Путина по ордеру МУС.

Позже власти Монголии объяснили отказ исполнить ордер МУС энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.