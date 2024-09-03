Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Представитель властей Монголии заявил, что страна, импортер нефтепродуктов и электроэнергии, придерживается политики нейтралитета, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание со ссылкой на иностранное СМИ сообщает, что власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.

По словам представителя правительства страны, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.

"Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", — подчеркнул он.

Представитель правительства добавил, что Улан-Батор "всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях".

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Согласно сообщению суда, главу Российской Федерации обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет. В то же время, Монголия является страной, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда, и, соответственно, обязана исполнить выданный МУС ордер на арест Владимира Путина "за военные преступления".

Однако перед запланированным визитом Владимира Путина в Монголию Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Кремль получил заверения Монголии: страна не станет выполнять ордер.

Русская служба "Би-би-си" писала: президента России встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать Владимира Путина по ордеру МУС.

Позже стало известно, что Россия построит АЭС в Монголии - по словам главы компании "Росатом" Алексея Лихачева, идет согласование деталей проекта. АЭС намерены построить в районе Новый Хархорум.