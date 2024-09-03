Путина встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Украина возмутилась, что его не арестовали по ордеру МУС

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Это его первая с 2023 года поездка в какую-либо страну, которая подписала Римский статут и признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях во время вторжения в Украину.

Самолет Путина приземлился в столице Монголии Улан-Баторе в понедельник вечером. Там его встретил почетный караул, мимо которого он прошел по красной ковровой дорожке.

Российский лидер посещает Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха, который, как напоминает агентство ТАСС, сделал такое предложение во время встречи в Пекине осенью 2023 года.

Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС.

Расположенный в Гааге Суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.

«Неисполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, — сказано в заявлении представителя украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. — Монголия позволила обвиненному преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора».

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова заявил, что в Москве не опасаются ареста Путина в Монголии по ордеру МУС. «С Монголией нет такой проблемы», — цитирует Пескова по этому поводу агентство ТАСС.

Что говорил по этому поводу МУС

В конце прошлой недели пресс-секретарь МУС доктор Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда «несут обязанность сотрудничать в соответствии с Главой IX Римского статута».

В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их «нарушить ранее существовавшее договорное обязательство» по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.

Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи «отказа от сотрудничества» со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего Ассамблея в составе всех стран-участниц может «принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми».

МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих государств.

В 2023 году Путин не поехал в ЮАР (эта страна также ратифицировала Римский статут), куда его приглашали на саммит БРИКС. Как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки.

Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступления в его состав в 2002 году.

Она также имеет репутацию демократической страны (например, Freedom House относит ее к категории свободных стран; Россию, где Freedom House объявлен «нежелательной организацией», он свободной не считает).

Ранее власти Украины призвали Монголию арестовать Путина во время его визита и передать Международному уголовному суду в Гааге. Песков заявил, что в Кремле не беспокоятся по поводу визита, а все его детали «были тщательно подготовлены».

Что Путин будет делать в Монголии

Как передает ТАСС, Путин примет участие в праздновании 85-й годовщины победы советских войск в 1939 году над Японией в битве на реке Халкин-Гол в Монголии.

Последний раз российский президент был с визитом в этой стране пять лет назад, и тогда также принимал участие в церемониях по случаю годовщины битвы на Халкин-Голе.

Путин также встретится с президентом Монголии, а представители правительств двух стран подпишут несколько двухсторонних документов.

Президенты России и Монголии также намерены возложить цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который командовал советскими и монгольскими войсками во время битвы на Халкин-Голе.