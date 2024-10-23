Трамп начал продавать футболки после "работы" в McDonald's

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после посещения Пенсильвании, где он немного поработал на кухне ресторана McDonald's, начал продавать футболки со своей фотографией.

По информации FOX, на сайте предвыборного магазина Трампа появился новый мерч - футболка с фото с "рабочего места" в McDonald's.

"Я первый и единственный кандидат в президенты 2024 года, который работал в "Макдоналдсе", - говорится в описании к товару.

Ограниченная серия товаров называется "MAGADonald's" - Трамп совместил название сети и свой предвыборный лозунг.

Таким образом политик решил собрать пожертвования на предвыборную кампанию.

Напомним, в воскресенье в Пенсильвании Дональд Трамп зашел в один из своих любимых ресторанов и заявил, что "ищет работу".

Ранее Харрис заявляла, что по молодости работала в ресторане франшизы. Трамп таким образом, как отмечает издание, пытается оспорить этот факт из ее биографии.

В предвыборном штабе Харрис ранее заявили, что она работала в McDonald's в Аламеде, Калифорния, в 1983 году летом после первого курса в университете.

Этот факт недавно якобы подтвердила подруга Харрис, отметив, что мать вице-президента, которая умерла в 2009 году, ранее упоминала о летней работе дочери много лет назад. Однако представители McDonald's проигнорировали запросы СМИ о предоставлении информации касательно вопроса.

А Трамп, известный своими смелыми предположениями о прошлом своих политических оппонентов без каких-либо доказательств, повторил это заявление, выступая перед журналистами у окна обслуживания машин ресторана в Фистервилле-Тревозе, штат Пенсильвания.