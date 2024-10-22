Аналитики заявили, что налоговые реформы Трампа могут снизить уровень жизни пенсионеров в США

Аналитики предупреждают, что налоговые реформы Дональда Трампа могут ускорить истощение системы социального обеспечения США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Администрация социального обеспечения США (SSA) ранее прогнозировала, что ее средства будут исчерпаны к 2035 году. Однако двухпартийный Комитет по ответственному подходу к федеральному бюджету заявил, что налоговые реформы Трампа, если они будут реализованы, могут привести к истощению фонда уже к 2031 или 2032 году.

На данный момент около 68 млн американцев ежемесячно получают выплаты от SSA, и большинство из них — люди старше 65 лет, которые полностью зависят от этих средств после выхода на пенсию. Получатели пособий обязаны платить федеральный подоходный налог, если их доход превышает 25 тысяч долларов в год, и эти налоги помогают финансировать социальное обеспечение и программу Medicare Hospital.

Трамп предложил освободить пенсионеров от уплаты налогов, что, по мнению аналитиков, может усугубить дефицит системы социального обеспечения, негативно влияя на качество жизни пожилых и нетрудоспособных людей.