Россия временно запретила ввоз отдельных продуктов из Казахстана

Временный запрет на ввоз в Россию пшеницы и ряда других сельхозпродуктов из Казахстана введен Россельхознадзором, передает NUR.KZ со ссылкой на решение ведомства.

С 17 октября решением Россельхознадзора вводится временный запрет на ввоз продукции из Казахстана, а именно:

пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, семян льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна;

томатов;

перцев;

семян подсолнечника для посева (происхождением третьих стран);

дынь свежих (происхождением из Казахстана).

Решение подписано заместителем руководителя ведомства 14 октября и вводится в действие сегодня, 17 октября.

Напомним, в начале октября вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы высказался о просьбе Россельхознадзора приостановить экспорт казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника. Мотивировали его тем, что в продукции якобы стали чаще находить вредителей и болезнетворные бактерии. По словам вице-министра, казахстанская сторона направила ответный запрос, в котором запросила подтверждающие факты о выявленных нарушениях.

При этом он добавил, что территориальная инспекция проводит при экспорте проверку и выдает документы. Он заявил, что при экспорте с казахстанской стороны нарушений не выявили.

Также Кенжеханулы сообщил, что не видит связи с тем, что Казахстан ранее продлил запрет импорта пшеницы до конца года, в том числе и из стран ЕАЭС, куда входит Россия.

Напомним, в августе текущего года в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом транзит через страну разрешен. Сообщалось, что в этом году импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая. Кроме того, в Казахстане также запретили ввоз яблок автотранспортом.

До этого в "Казгидромете" рассказали о прогнозе агрометеорологических условий уборки зерновых. Сообщалось, что стране грозит частичная потеря урожая.

В прошлом году вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал, как через регионы Казахстана контрабандой провозят российское зерно.