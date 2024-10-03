В Минсельхозе высказались о ситуации с зерном на границе с Россией

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы высказался о просьбе Россельхознадзора приостановить экспорт казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника, передает NUR.KZ.

Накануне Россельхознадзор обратился к Казахстану с просьбой приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника. Мотивировали они это тем, что в казахстанской продукции якобы стали чаще находить вредителей и болезнетворные бактерии.

Комментарий по ситуации дал в кулуарах сената вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. Он подтвердил, что соответствующее обращение с российской стороны в МСХ РК получили в середине сентября.

По его словам, казахстанская сторона направила ответный запрос, в котором запросила подтверждающие факты о выявленных нарушениях.

"Мы попросили соответствующие акты с результатами лабораторных исследований. Ответа от них мы еще не получили. Только после того, как мы получим соответствующие обоснования, доказательства, что на самом деле эти нарушения имеются, мы будем соответствующие обращения вам предоставлять. На сегодня нам больше нечего комментировать. Потому что соответствующих ответов у нас нет", - заявил он.

При этом он добавил, что территориальная инспекция проводит при экспорте проверку и выдает документы. Он заявил, что при экспорте с казахстанской стороны нарушений не выявили.

Также Кенжеханулы сообщил, что не видит связи с тем, что Казахстан ранее продлил запрет импорта пшеницы до конца года, в том числе и из стран ЕАЭС, куда входит Россия.

"Мы в данный момент этот вопрос не связываем. Нам для того, чтобы понять, в чем суть вопроса, необходимы подтверждающие документы, подтверждение о том, что на самом деле эти болезни были выявлены, что есть соответствующие акты лабораторных исследований и результаты.

Только после того, как мы выявим, узнаем, в чем причина, мы можем что-либо комментировать. На данный момент кроме, скажем, письма от них, у нас никаких данных нет. Мы обращение ответное направили со своей стороны, теперь ждем ответа", - резюмировал вице-министр сельского хозяйства.

Напомним, в августе текущего года в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом, транзит через страну разрешен. Сообщалось, что в этом году импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая. Кроме того, в Казахстане также запретили ввоз яблок автотранспортом.

До этого в "Казгидромете" рассказали о прогнозе агрометеорологических условий уборки зерновых. Сообщалось, что стране грозит частичная потеря урожая.

В прошлом году вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал, как через регионы Казахстана контрабандой провозят российское зерно.