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"Требует более решительных мер": КНДР закрывает дороги с Южной Кореей

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Флаг КНДР
Флаг КНДР. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

В КНДР заявили о намерении перекрыть железнодорожное и автомобильное сообщение с Южной Кореей и превратить границу в крепость, сообщает ЦТАК.

На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) опубликовано сообщение генштаба Корейской народной армии.

В докладе штаба указывается, что ситуация на Корейском полуострове становится все более непредсказуемой из-за действий "враждебных сил" и учений, которые постоянно проходят на границе с Южной Кореей. В сообщении указано, что ситуация "требует от вооруженных сил КНДР принятия более решительных и жестких мер для более надежной защиты национальной безопасности".

В генштабе сообщили, что с 9 октября будут полностью перекрыты автомобильные и железные дороги с Южной Кореей для превращения границы в крепость.

"Для нашей армии перекрытие и блокирование южной границы с Республикой Корея, неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является самооборонной мерой для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР", - сказано в сообщении.

Также генштаб предупредил вооруженные силы США о своем решении во избежание "неверных оценок и случайных конфликтов".

Напомним, зимой текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление: по его словам, КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется для безопасности страны.

До этого лидер КНДР поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, сектором ядерного вооружения и гражданской обороной по ускорению подготовки к войне.

В мае текущего года Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею, к ним были прикреплены пакеты с мусором. Судя по информации из СМИ, подобные акции продолжаются до сих пор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2171956-prevratit-granicu-v-krepost-v-kndr-zayavili-chto-situaciya-na-koreyskom-poluostrove-trebuet-bolee-reshitelnyh-mer/

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